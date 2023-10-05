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Україна поставила на паузу скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ

Україна поставила на паузу скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ

Київ • УНН

 • 902680 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Україна поставила «на паузу» скарги до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини, Словаччини. Як пише Радіо Свобода, про це торговий представник України Тарас Качка журналістам у Брюсселі, передає УНН.

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«У нас залишився один єдиний пункт чутливий. Це питання, того, коли зможуть відкритися ринки сусідніх держав безпосередньо на продаж до них. Це мінімальна проблема, тому що статистично ми не продаємо туди багато речей чи зернової продукції. Але це питання взагалі функціонування режиму торгівлі між Україною і ЄС», – зазначив Тарас Качка.

Деталі

Він додав, що сторони зосередилися на пошуках практичного рішення. За його словами, зараз надмірного тиску на внутрішній ринок, зокрема, Польщі вже не спостерігається. А проблема вивезення українського зерна буде усунута найближчим часом. Також він анонсував активні зміни у режимі ліцензування.

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«Тому наші скарги в СОТ поки що на сьогоднішній день – на паузі, поки ми шукаємо це практичне рішення», – наголосив торгпред України.

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Доповнення

Качка також зазначив, що українська скарга ще не оформлена, як справа у СОТ, а залишається на стадії консультування, яка може тривати до 60 днів. Він сказав, що тривають переговори для пошуку рішення і вони є достатньо конструктивними. Загальною метою переговорів він назвав демонстрацію спільних підходів до торгівлі між Україною та ЄС.

Нагадаємо

У вересні Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції. Україна прагнула довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

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