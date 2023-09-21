Єврокомісія вирішує, чи захищати три європейські країни у зерновій суперечці з Україною - ЗМІ

ukru
29 березня, 17:57 • 260375 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 339896 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 286266 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 321766 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 287806 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 212904 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 199529 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 162491 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 524482 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175268 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 140026 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 161457 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 150923 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 61932 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 63028 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 381155 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 524467 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 559635 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 557390 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 457892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 201014 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 339878 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 171673 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 162867 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 134053 перегляди
Актуальне
Єврокомісія вирішує, чи захищати три європейські країни у зерновій суперечці з Україною - ЗМІ

Єврокомісія вирішує, чи захищати три європейські країни у зерновій суперечці з Україною - ЗМІ

Київ • УНН

 • 187791 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Європейська комісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом до СОТ після того, як країни продовжили заборону на імпорт українського зерна. Про це повідомляє видання Financial Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони на імпорт зерна з України, але зараз працює над тим, щоб “скоординувати” їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до Світової організації торгівлі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заборона на ввезення зерна: Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини

У письмовому запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Комісія заявила, що “відповідно до законодавства ЄС” вона буде “діяти в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів”.

Комісія заявила, що держави-члени “не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.

“Ми взаємодіємо із зацікавленими (державами-членами) і будемо намагатися знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи”, — заявили в Єврокомісії. Також додали, що можуть розпочати власну процедуру розгляду щодо порушення, “щоб переконатися, що (держави-члени) дотримуються своїх зобов’язань за законодавством ЄС.

Комісія зазначила, що держави-члени “не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.

Доповнення

Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів з цих країн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не може бути так, щоб українські олігархи керували ринком зерна в Польщі — прем’єр Польщі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,412.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,804.99