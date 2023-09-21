Єврокомісія вирішує, чи захищати три європейські країни у зерновій суперечці з Україною - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони на імпорт зерна з України, але зараз працює над тим, щоб “скоординувати” їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до Світової організації торгівлі.

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У письмовому запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Комісія заявила, що “відповідно до законодавства ЄС” вона буде “діяти в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів”.

Комісія заявила, що держави-члени “не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.

“Ми взаємодіємо із зацікавленими (державами-членами) і будемо намагатися знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи”, — заявили в Єврокомісії. Також додали, що можуть розпочати власну процедуру розгляду щодо порушення, “щоб переконатися, що (держави-члени) дотримуються своїх зобов’язань за законодавством ЄС.

Комісія зазначила, що держави-члени “не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.

Доповнення

Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів з цих країн.

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