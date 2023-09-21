Єврокомісія вирішує, чи захищати три європейські країни у зерновій суперечці з Україною - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Європейська комісія розглядає питання про те, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову, поданого Києвом до СОТ після того, як країни продовжили заборону на імпорт українського зерна. Про це повідомляє видання Financial Times, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Європейська комісія спочатку вимагала від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони на імпорт зерна з України, але зараз працює над тим, щоб “скоординувати” їхні юридичні заперечення проти скарги Києва до Світової організації торгівлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заборона на ввезення зерна: Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини
У письмовому запиті, надісланому Польщі, Угорщині та Словаччині в середу, з яким ознайомилося видання Financial Times, Комісія заявила, що “відповідно до законодавства ЄС” вона буде “діяти в рамках цих процедур СОТ, ініційованих проти країн-членів”.
Комісія заявила, що держави-члени “не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.
“Ми взаємодіємо із зацікавленими (державами-членами) і будемо намагатися знайти конструктивне рішення, щоб не було необхідності в подальшому розгляді цієї справи”, — заявили в Єврокомісії. Також додали, що можуть розпочати власну процедуру розгляду щодо порушення, “щоб переконатися, що (держави-члени) дотримуються своїх зобов’язань за законодавством ЄС.
Комісія зазначила, що держави-члени “не мають права вживати односторонніх заходів у сфері торгівлі” і що вона “оцінює юридично складну ситуацію”.
Доповнення
Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Однак, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони, Україна заборонить імпорт до себе певних категорій товарів з цих країн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не може бути так, щоб українські олігархи керували ринком зерна в Польщі — прем’єр Польщі