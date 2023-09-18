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Запрет на ввоз зерна: Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии

Запрет на ввоз зерна: Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии

Киев • УНН

 • 204188 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Цитата

“В соответствии с Договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации Украиной поданы требования о проведении консультаций с Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО”, — сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

“Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Начатые нами шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами”, — объяснила Юлия Свириденко.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

Напомним

15 сентября 2023 года Еврокомиссия сообщила, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, искажение рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, было устранено. В связи с этим Европейская комиссия приняла решение не продолжать свое решение о запрете на ввоз товаров из Украины. Вместе с этим Еврокомиссия отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах.

В то же время 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

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