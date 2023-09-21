Не може бути так, щоб українські олігархи керували ринком зерна в Польщі - прем'єр Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова президента України Володимира Зеленського в ООН про експорт українського зерна, наголосивши, що українські олігархи не керуватимуть ринком зерна у його країні. Про це пише Polsatnews, передає УНН.
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“Ми надсилаємо Києву слова застереження, щоб не грали в такі ігри, які у Польщі одразу підхопили т.зв. російські тролі. Всі провокатори підхопили справу і радіють, що між нашими країнами посіяно зерно розбрату", - сказав Моравецький.
Він також зазначив, що " не може бути так, щоб українські олігархи керували ринком зерна в Польщі . Транспорт - так, експорт - так, нестабільність і дестабілізація польського ринку - ні".
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Моравецький зазначив, що відносини України та Польщі перебувають у важкому стані після останніх заяв найвищих посадовців і Президента України. “Ми категорично не згодні з такими заявами”, – наголосив глава уряду.
Також Моравецький додав, що сприймає заяву Зеленського як подвійну несправедливість, яку рішуче відкидає. Тому міністр закордонних справ Польщі викликав на килим до українського посла, щоб пояснити йому, що Польща завжди відстоюватиме свої інтереси, коли йдеться про сільське господарство.
“Я чітко сказав і Єврокомісії, і українському уряду, і президенту: або ми отримаємо продовження ембарго (на зерно – ред.), або ми самі його запровадимо”, – продовжив прем’єр.
Моравецький зауважив, що нагадує президенту Зеленському про допомогу та підтримку, яку Польща раніше надавала Україні.
Нагадаємо
У Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького повідомили, що Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі.