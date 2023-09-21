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Не может быть так, чтобы украинские олигархи руководили рынком зерна в Польше - премьер Польши

Киев • УНН

 • 270859 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН об экспорте украинского зерна, отметив, что украинские олигархи не будут управлять рынком зерна в его стране. Об этом пишет Polsatnews, передает УНН.

Цитата 

“Мы посылаем Киеву слова предостережения, чтобы не играли в такие игры, которые в Польше сразу подхватили т.н. российские тролли. Все провокаторы подхватили дело и радуются, что между нашими странами посеяно зерно раздора", - сказал Моравецкий. 

Он также отметил, что "не может быть так, чтобы украинские олигархи управляли рынком зерна в Польше. Транспорт - да, экспорт - да, нестабильность и дестабилизация польского рынка - нет".

Детали  

Моравецкий отметил, что отношения Украины и Польши находятся в тяжелом состоянии после последних заявлений высших должностных лиц и Президента Украины. “Мы категорически не согласны с такими заявлениями”, – подчеркнул глава правительства.

Также Моравецкий добавил, что воспринимает заявление Зеленского как двойную несправедливость, которую решительно отвергает. Поэтому министр иностранных дел Польши вызвал на ковер к украинскому послу, чтобы объяснить ему, что Польша всегда будет отстаивать свои интересы, когда речь идет о сельском хозяйстве.

“Я четко сказал и Еврокомиссии, и украинскому правительству, и президенту: или мы получим продление эмбарго (на зерно – ред.), или мы сами его введем”, – продолжил премьер.

Моравецкий отметил, что напоминает президенту Зеленскому о помощи и поддержке, которую Польша ранее оказывала Украине. 

Напомним

В Канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщили, что Украина больше не получит никакого вооружения от Польши. 

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