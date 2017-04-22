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Україна подвоїть зусилля в суді ООН для притягнення РФ до відповідальності - П.Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН у справі “Україна проти Росії” стало справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС, передає УНН.

“Рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії“ однозначно наблизило момент притягнення Кремля до відповідальності за його протиправні дії міжнародного масштабу. Воно стало також справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені та похитнуло довіру до неї як постійного члена Ради безпеки ООН”, - заявив він.

Водночас П.Клімкін заявив, що Україна вітає рішення Міжнародного суду ООН щодо підтримки позову України проти Росії у частині порушення прав людини.

“Згідно з рішенням суду, Росія зобов’язана припинити ці протиправні дії. Ми також вітаємо чіткий припис стосовно того, що Росія повинна відмовитися від політики расової дискримінації, зокрема щодо етнічних кримських татар та українців. Протягом останніх трьох років Україна доклала чималих зусиль, щоб захистити права громадян України на окупованому Москвою Кримському півострові”, - пояснив він.

Також П.Клімкін запевнив, що відтепер Україна подвоїть свої зусилля у суді.

"Тепер ми подвоїмо зусилля для того, щоб зібрати докази, необхідні для винесення рішення. У визначений термін вони будуть представлені Міжнародному суду. Судове рішення лише посилило нашу рішучість домогтися притягнення Росії до відповідальності за її злочини світового масштабу, скоєні за останні три роки на суверенній території України", - запевнив він.

П.Клімкін також нагадав, що в історії суду вперше розглядається справа щодо терористичної діяльності, фінансованої державою. Відтак, у МЗС задоволені тим, що первинну юрисдикцію Міжнародного суду ООН у цій сфері було підтверджено.

“Переконаний, що рішення суду у цій справі збереже життя багатьом цивільним особам не лише в Україні сьогодні, але у всьому світі протягом наступних десятиліть”, - заявив він.

Як повідомляв УНН, 19 квітня Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення тимчасових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН визначить розгляд позову України по суті у травні.

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