Украина удвоит усилия в суде ООН для привлечения РФ к ответственности - П.Климкин

"Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" однозначно приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба. Оно стало также настоящим ударом для позиций России на мировой арене и поколебало доверие к ней как к постоянному члену Совета безопасности ООН", - заявил он.

В то же время П.Климкин заявил, что Украина приветствует решение Международного суда ООН по поддержке иска Украины против России в части нарушения прав человека.

"Согласно решению суда, Россия обязана прекратить эти противоправные действия. Мы также приветствуем четкое предписание о том, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности в отношении этнических крымских татар и украинцев. В течение последних трех лет Украина приложила немало усилий, чтобы защитить права граждан Украины на оккупированном Москвой Крымском полуострове", - пояснил он.

Также П.Климкин заверил, что отныне Украина удвоит свои усилия в суде.

"Теперь мы удвоим усилия для того, чтобы собрать доказательства, необходимые для вынесения решения. В определенный срок они будут представлены Международному суду. Судебное решение только усилило нашу решимость добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на суверенной территории Украины", - заверил он.

П.Климкин также напомнил, что в истории суда впервые рассматривается дело в отношении террористической деятельности, финансируемой государством. Следовательно, в МИД довольны тем, что первичную юрисдикцию Международного суда ООН в этой сфере было подтверждено.

"Убежден, что решение суда по этому делу сохранит жизнь многим гражданским лицам не только в Украине сегодня, но во всем мире в течение следующих десятилетий", - заявил он.

Как сообщал УНН, 19 апреля Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения временных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Напомним, Международный суд ООН определит рассмотрение иска Украина по сути в мае.