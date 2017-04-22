Украина удвоит усилия в суде ООН для привлечения РФ к ответственности - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
"Решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" однозначно приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба. Оно стало также настоящим ударом для позиций России на мировой арене и поколебало доверие к ней как к постоянному члену Совета безопасности ООН", - заявил он.
В то же время П.Климкин заявил, что Украина приветствует решение Международного суда ООН по поддержке иска Украины против России в части нарушения прав человека.
"Согласно решению суда, Россия обязана прекратить эти противоправные действия. Мы также приветствуем четкое предписание о том, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности в отношении этнических крымских татар и украинцев. В течение последних трех лет Украина приложила немало усилий, чтобы защитить права граждан Украины на оккупированном Москвой Крымском полуострове", - пояснил он.
Также П.Климкин заверил, что отныне Украина удвоит свои усилия в суде.
"Теперь мы удвоим усилия для того, чтобы собрать доказательства, необходимые для вынесения решения. В определенный срок они будут представлены Международному суду. Судебное решение только усилило нашу решимость добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на суверенной территории Украины", - заверил он.
П.Климкин также напомнил, что в истории суда впервые рассматривается дело в отношении террористической деятельности, финансируемой государством. Следовательно, в МИД довольны тем, что первичную юрисдикцию Международного суда ООН в этой сфере было подтверждено.
"Убежден, что решение суда по этому делу сохранит жизнь многим гражданским лицам не только в Украине сегодня, но во всем мире в течение следующих десятилетий", - заявил он.
Как сообщал УНН, 19 апреля Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения временных мер в отношении прав, которые нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.
Напомним, Международный суд ООН определит рассмотрение иска Украина по сути в мае.