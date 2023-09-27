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Україна починає інформаційну кампанію на території рф для повернення депортованих українських дітей

Україна починає інформаційну кампанію на території рф для повернення депортованих українських дітей

Київ • УНН

 • 156958 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Розпочалася інформаційна кампанія на території росія для повернення депортованих українських дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Цитата

«У межах реалізації затвердженого Президентом Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA розпочалася інформаційна кампанія «Знаєш – скажи!», спрямована на мотивування людей, які проживають на території росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню юних українських громадян в Україну»,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інформаційну кампанію реалізує телеканал FREEДОМ у партнерстві з уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації і Ювенальною поліцією України.

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«Кампанія «Знаєш – скажи!» має на меті забезпечити системне висвітлення та роз’яснення резидентам російської федерації злочинної сутності примусового переміщення дітей», - зазначається в повідомленні.

Крім того, кампанія передбачає надання особам, які перебувають на території росії та володіють інформацією про депортованих українських дітей, можливості інформувати Україну про них. Результатом кампанії буде надання вітчизняним і міжнародним установам, які займаються питаннями повернення українських дітей на батьківщину, інформації про місце та обставини їхнього перебування в російській федерації.

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Також повідомляється, що для цього на майданчиках телеканалу FREEДОМ, орієнтованого на російськомовних глядачів за межами України, виходитимуть інформаційні ролики, сюжети, спеціальні проєкти та рубрики, спрямовані насамперед на аудиторію, яка проживає в росії.

Окрім того, зазначається, що для передачі інформації про депортованих українських дітей правоохоронним органам України на діджитал-майданчиках FREEДОМ доступний спеціальний канал для зворотного зв’язку й телеграм-чат «Я тут» (@ia_tuut). Усім особам, які нададуть інформацію через ініціативу «Знаєш – скажи!», гарантовано анонімність.

Отримана інформація буде автоматично передається відповідним правоохоронним органам України.

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