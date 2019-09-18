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Україна перша серед пострадянських країн у рейтингу доступу до архівів КГБ

Україна перша серед пострадянських країн у рейтингу доступу до архівів КГБ

Київ • УНН

 • 12916 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна посідає перше місце серед пострадянських країн у міжнародному рейтингу доступу до архівів КГБ (КДБ). Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Доступ до архівів КГБ - це великі відкриття для конкретної родини та цілої країни. За даними Архіву СБУ, тепер втричі більше людей шукають інформацію про сімейну історію. Україна посіла перше місце серед пострадянських країн у міжнародному рейтингу доступу до архівів КГБ, а сам режим доступу - найбільш ліберальний у Європі: необхідно лише звернення та паспорт", - написав В'ятрович.

Він також додав, що звернення можна подати онлайн.

Нагадаємо, у 2016 році у підпорядкуванні УІНП вирішили створити підрозділ для зберігання та забезпечення вільного доступу до документів КГБ.

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