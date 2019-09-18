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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 69129 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112933 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104745 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111580 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120236 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148591 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148896 просмотра

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Украина первая среди постсоветских стран в рейтинге доступа к архивам КГБ

Украина первая среди постсоветских стран в рейтинге доступа к архивам КГБ

Киев  •  УНН

 • 12912 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина занимает первое место среди постсоветских стран в международном рейтинге доступа к архивам КГБ. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Доступ к архивам КГБ - это великие открытия для конкретной семьи и целой страны. По данным Архива СБУ, теперь втрое больше людей ищут информацию о семейной истории. Украина заняла первое место среди постсоветских стран в международном рейтинге доступа к архивам КГБ, а сам режим доступа - самый либеральный в Европе: необходимо лишь обращение и паспорт", - написал Вятрович.

Он также добавил, что обращение можно подать онлайн.

Напомним, в 2016 году в подчинении УИНП решили создать подразделение для хранения и обеспечения свободного доступа к документам КГБ.

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