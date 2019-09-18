Украина первая среди постсоветских стран в рейтинге доступа к архивам КГБ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украина занимает первое место среди постсоветских стран в международном рейтинге доступа к архивам КГБ. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Доступ к архивам КГБ - это великие открытия для конкретной семьи и целой страны. По данным Архива СБУ, теперь втрое больше людей ищут информацию о семейной истории. Украина заняла первое место среди постсоветских стран в международном рейтинге доступа к архивам КГБ, а сам режим доступа - самый либеральный в Европе: необходимо лишь обращение и паспорт", - написал Вятрович.
Он также добавил, что обращение можно подать онлайн.
Напомним, в 2016 году в подчинении УИНП решили создать подразделение для хранения и обеспечения свободного доступа к документам КГБ.