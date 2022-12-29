"Україна переможе": посольство США відреагувало на масовану ракетну атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Посольство США в Україні відреагувало на масовану ракетну атаку рф на Україну, подякувавши за майстерність українській ППО, пише УНН.
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"кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України. Сім'ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура та інші об'єкти по всій країні зазнають атак. Дякуємо за майстерність українській ППО – Україна переможе!" - наголосили в посольстві США у Twitter.
Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти. Сім'ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура та інші об'єкти по всій країні зазнають атак. Дякуємо за майстерність ППО – Україна переможе!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2022
Доповнення
росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.