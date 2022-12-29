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"Україна переможе": посольство США відреагувало на масовану ракетну атаку рф

"Україна переможе": посольство США відреагувало на масовану ракетну атаку рф

Київ • УНН

 • 324860 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Посольство США в Україні відреагувало на масовану ракетну атаку рф на Україну, подякувавши за майстерність українській ППО, пише УНН.

Цитата

"кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України. Сім'ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура та інші об'єкти по всій країні зазнають атак. Дякуємо за майстерність українській ППО – Україна переможе!" - наголосили в посольстві США у Twitter.

Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти. Сім'ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура та інші об'єкти по всій країні зазнають атак. Дякуємо за майстерність ППО – Україна переможе!

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2022

Доповнення

росія зранку знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах.

Українські Національні Новини

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