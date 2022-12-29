"Украина победит": посольство США отреагировало на массированную ракетную атаку рф

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"кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит!" - отметили в посольстве США в Twitter.

Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важна инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство ПВО – Украина победит!

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россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов‘генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.