"Украина победит": посольство США отреагировало на массированную ракетную атаку рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Посольство США в Украине отреагировало на массированную ракетную атаку рф на Украину, поблагодарив за мастерство украинскую ПВО, пишет УНН.
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"кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит!" - отметили в посольстве США в Twitter.
Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важна инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство ПВО – Украина победит!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2022
Дополнение
россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов‘генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.