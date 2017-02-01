Україна отримає медаль Олімпіади-2012 через допінг збірної Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міжнародний олімпійський комітет оголосив про анулювання результатів деяких спортсменів, що брали участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, передає УНН з посиланням на сайт МОК.
Росіянка Антоніна Кривошапка, що виступає у бігу, була викрита у вживанні туринабола. МОК позбавив її срібної нагороди в естафеті 4×400. Через допінг А.Кривошапки медалі змушені будуть повернути Юлія Гущина, Тетяна Фірова і Наталя Антюх.
Через цю ситуацію “срібло” перейде команді Ямайці, а збірна України отримає “бронзу”.
Варто відзначити, що комплект бронзових медалей отримають Аліна Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук та Наталія Пигида, які виступали у складі жіночої української команди в естафеті 4×400 м на іграх в Лондоні.
Нагадаємо, О.Земляк і А.Логвиненко у складі “жовто-блакитних” також виступали у естафеті 4×400 м на ОІ-2016, де фінішували п’ятими.