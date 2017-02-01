Украина получит медаль Олимпиады-2012 из-за допинга сборной России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Международный олимпийский комитет объявил об аннулировании результатов некоторых спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.
Россиянка Антонина Кривошапко, что выступает в беге, была уличена в употреблении туринабола. МОК лишил ее серебряной награды в эстафете 4 × 400. Из-за допинга А.Кривошапки медали вынуждены будут вернуть Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх.
Через эту ситуацию "серебро" перейдет команде Ямайки, а сборная Украины получит "бронзу".
Стоит отметить, что комплект бронзовых медалей получат Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук и Наталья Пигида, которые выступали в составе женской украинской команды в эстафете 4 × 400 м на играх в Лондоне.
Напомним, О.Земляк и А.Логвиненко в составе "желто-синих" также выступали в эстафете 4 × 400 м на ОИ-2016, где финишировали пятыми.