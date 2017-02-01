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Украина получит медаль Олимпиады-2012 из-за допинга сборной России

Киев • УНН

 • 9959 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Международный олимпийский комитет объявил об аннулировании результатов некоторых спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.

Россиянка Антонина Кривошапко, что выступает в беге, была уличена в употреблении туринабола. МОК лишил ее серебряной награды в эстафете 4 × 400. Из-за допинга А.Кривошапки медали вынуждены будут вернуть Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх.

Через эту ситуацию "серебро" перейдет команде Ямайки, а сборная Украины получит "бронзу".

Стоит отметить, что комплект бронзовых медалей получат Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук и Наталья Пигида, которые выступали в составе женской украинской команды в эстафете 4 × 400 м на играх в Лондоне.

Напомним, О.Земляк и А.Логвиненко в составе "желто-синих" также выступали в эстафете 4 × 400 м на ОИ-2016, где финишировали пятыми.

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