Україна отримала опитувальник про членство у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна під час візиту в країну президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн отримала опитувальник про членство в Євросоюзі. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
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"Фон дер Ляйен передала сьогодні в Києві владі України опитувальник про членство в ЄС. У понеділок міністри закордонних справ Грузії та Молдови отримають свої в Люксембурзі", - написав журналіст.
Додамо
За інформацією ЗМІ, передача сталася на церемонії після переговорів Фон дер Ляйєн з Президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Раніше сьогодні Фон дер Ляйен разом з колегами відвідала звільнену від російських окупантів Бучу.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський наприкінці лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України.
1 березня стало відомо, що заявка вже на розгляді.