Топ-делегація ЄС відвідала Бучу

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“Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями”, - написав прем’єр.

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З його слів, Україна ніколи не пробачить ворогу цих злочинів, та спільно працює з європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора.

Нагадаємо

У звільненому від військ рф місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти, заявив мер Бучі Анатолій Федорук.