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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Топ-делегація ЄС відвідала Бучу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррел та Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер сьогодні відвідали Бучу, звільнену від рашистських окупантів. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Топ-делегація ЄС відвідала Бучу

Цитата

“Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями”, - написав прем’єр.

Деталі

З його слів, Україна ніколи не пробачить ворогу цих злочинів, та спільно працює з європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора.

Нагадаємо

У звільненому від військ рф місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти, заявив мер Бучі Анатолій Федорук.

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