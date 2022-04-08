Топ-делегація ЄС відвідала Бучу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррел та Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер сьогодні відвідали Бучу, звільнену від рашистських окупантів. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Відвідали Бучу. Показав Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та Прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями”, - написав прем’єр.
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З його слів, Україна ніколи не пробачить ворогу цих злочинів, та спільно працює з європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора.
Нагадаємо
У звільненому від військ рф місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти, заявив мер Бучі Анатолій Федорук.