У Бучі вдалося ідентифікувати 163 убитих російськими окупантами жителів - мер

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"На сьогоднішній день, ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині", - розповів він.

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За словами Федорчука, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

"Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ", - додав він.

Нагадаємо

У Бучі зруйновано 112 приватних будинків, які не підлягають відновленню.