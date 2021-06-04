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Україна однією з перших отримає американські вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена в четвер, 3 червня, оприлюднила план розподілу перших 25 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, які планується надати низці країн світу. Серед країн, які отримають вакцину, є і Україна. Про це йдеться у повідомленні американського посольства у Києві, передає УНН.

Україна однією з перших отримає американські вакцини від COVID-19

Цитата

“Сполучені Штати раді повідомити, що Україна буде однією з перших, хто отримає американські вакцини проти COVID, що підкреслює нашу рішучу прихильність наданню допомоги для припинення пандемії в Україні та світі шляхом пришвидшення доступу до вакцин проти COVID для всіх”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Близько 19 мільйонів доз планується спрямувати глобальній ініціативі COVAX. Водночас приблизно 6 мільйонів доз будуть спрямовані на регіональні пріоритети та до одержувачів-партнерів — таких як Мексика, Канада, Південна Корея, Західний Берег і Сектор Гази, Україна, Косово, Гаїті, Грузія, Єгипет, Йорданія, Індія, Ірак та Ємен, а також працівникам на передовій лінії ООН, йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому. Адміністрація президента США уточнила, що загалом планується надати 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу іншим країнам до кінця червня.

Доповнення

Білий дім заявив, що 25 мільйонів доз, про які Байден оголосив в четвер, не включатимуть поставку від AstraZeneca. Байден поставив собі за мету розподілити всі 80 мільйонів доз в червні.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував президентові США Джо Байдену за додаткові поставки вакцини від COVID-19 в Україну. “Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію”, написав український президент у соцмережі Twitter у четвер, 3 червня.

Нагадаємо

Раніше цього ж дня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що до Києва в рамках ініціативи COVAX прибула нова партія з 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Цю партію використають для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio, — пояснив Ляшко.

Згідно з останніми даними, всього в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 1 076 793 людини, а дві дози — 138 090 осіб.

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