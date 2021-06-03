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The Guardian

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В Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca - 705 600 доз

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca - 705 600 доз. Цю вакцину ми отримали завдяки участі в глобальній ініціативі COVAX. Про це на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає УНН

В Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca - 705 600 доз

За словами Ляшка, усі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, обов’язково матимуть змогу зробити і друге щеплення цим імунобіологічним препаратом.

Цитата

"Дану партію будемо використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio.

Це, зокрема, медики та інші працівників закладів охорони здоров’я, учасники Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальні працівники, священнослужителі, співробітники МВС, СБУ, людей віком 65+", - написав міністр.

Додамо

Окремо Ляшко зазначив, що друге щеплення отримають також і люди, які вакцинувались залишковими дозами та громадські діячі.

26 травня ще одна партія у 500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула в Україну.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 16 тисяч, більшість з них — другою дозою.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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