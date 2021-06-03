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В Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca - 705 600 доз

Киев • УНН

 • 17244 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca - 705 600 доз. Эту вакцину мы получили благодаря участию в глобальной инициативе COVAX. Об этом на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

В Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca - 705 600 доз

По словам Ляшко, все, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca, обязательно смогут сделать и вторую прививку этим иммунобиологическим препаратом.

Цитата

"Данную партию будем использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield/ AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio.

Это, в частности, медики и другие работники учреждений здравоохранения, участники Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальные работники, священнослужители, сотрудники МВД, СБУ, люди в возрасте 65+", - написал министр.

Добавим

Отдельно Ляшко отметил, что вторую прививку получат также и люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.

26 мая еще одна партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

По данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 97 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,084 миллиона прививок, за последние сутки из которых — более 16 тысяч, большинство из них — второй дозой.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактованы 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украине уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

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