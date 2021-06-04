Украина одной из первых получит американские вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Администрация президента США Джо Байдена в четверг, 3 июня, обнародовала план распределения первых 25 млн доз вакцин от коронавируса, которые планируется предоставить различным странам мира. Среди стран, которые получат вакцину, есть и Украины. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве, передает УНН.
Цитата
"Соединенные Штаты рады сообщить, что Украина будет одной из первых, кто получит американские вакцины против COVID, что подчеркивает нашу решительную приверженность оказанию помощи для прекращения пандемии в Украине и мире путем ускорения доступа к вакцинам против COVID для всех", - говорится в сообщении.
Детали
Около 19 млн доз планируется направить глобальной инициативе COVAX. В то же время примерно 6 млн доз будут направлены на региональные приоритеты и получателям-партнеров - таких как Мексика, Канада, Южная Корея, Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Гаити, Грузия, Египет, Иордания, Индия, Ирак и Йемен, а также работникам на передовой линии ООН, говорится в сообщении на сайте Белого Дома. Администрация президента США уточнила, что всего планируется предоставить 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам до конца июня.
Дополнение
Белый дом заявил, что 25 млн доз, о которых Байден объявил в четверг, не будут включать поставку от AstraZeneca. Байден поставил себе целью распределить все 80 млн доз в июне.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил президента США Джо Байдена за дополнительные поставки вакцины от COVID-19 в Украине. "Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", написал украинский президент в соцсети Twitter в четверг, 3 июня.
Напомним
Ранее в этот же день министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Киев в рамках инициативы COVAX прибыла новая партия с 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Эту партию используют для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield / AstraZeneca и AstraZeneca-SKBio, - пояснил Ляшко.
Согласно последним данным, всего в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 1076793 человека, а две дозы - 138 090 человек.