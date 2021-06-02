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The Guardian

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Протягом двох тижнів США оголосять розподіл 80 млн вакцин у різні країни

Київ • УНН

 • 16633 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. США розподілять серед інших країн 80 мільйонів доз американських COVID-вакцин. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Протягом двох тижнів США оголосять розподіл 80 млн вакцин у різні країни

Деталі

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що протягом двох тижнів Штати оглосять, як сам відбуватиметься процес розповсюдження та продажу цих вакцин. Будуть деталізовані критерії процесу розподілу препаратів проти коронавірусу.

Нагадаємо

Раніше прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі оголосила, що до кінця червня США направлять іншим країнам в цілому 80 млн доз вакцин від коронавірусу. З них 20 млн доз препаратів до кінця червня будуть передані країнам, які борються з пандемією. Це доповнення до 60 млн доз схваленої в США вакцини, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, які будуть поставлені Вашингтоном за кордон протягом травня-червня. Глава ВООЗ привітав рішення США направити 80 млн доз вакцин в інші країни

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