В течение двух недель США объявят распределение 80 млн вакцин в разные страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. США распределят среди других стран 80 млн доз американских COVID-вакцин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в течение двух недель Штаты оглосять, как сам будет происходить процесс распространения и продажи этих вакцин. Будут детализированы критерии процесса распределения препаратов против коронавируса.
Напомним
Ранее прессекретар Белого дома Джен Псаки объявила, что до конца июня США направят другим странам в целом 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов до конца июня будут переданы странам, которые борются с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в течение мая-июня. Глава ВОЗ поздравил решение США направить 80 млн доз вакцин в другие страны