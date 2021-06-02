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В течение двух недель США объявят распределение 80 млн вакцин в разные страны

Киев • УНН

 • 16633 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. США распределят среди других стран 80 млн доз американских COVID-вакцин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В течение двух недель США объявят распределение 80 млн вакцин в разные страны

Детали

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в течение двух недель Штаты оглосять, как сам будет происходить процесс распространения и продажи этих вакцин. Будут детализированы критерии процесса распределения препаратов против коронавируса.

Напомним

Ранее прессекретар Белого дома Джен Псаки объявила, что до конца июня США направят другим странам в целом 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов до конца июня будут переданы странам, которые борются с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в течение мая-июня. Глава ВОЗ поздравил решение США направить 80 млн доз вакцин в другие страны

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