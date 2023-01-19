Україна очікує на конференції в Лондоні чіткого визначення ресурсів для відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Україна розраховує, що наступна конференція відновлення України - у Лондоні - дозволить мобілізувати міжнародну підтримку для швидкого відновлення та чіткого визначення ресурсів, завдяки яким воно буде відбуватися. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, заява якого розміщена на Урядовому порталі, пише УНН.
Шмигаль нагадав, що в Лугано Україна презентувала проект Плану відновлення. Також були затверджені принципи, на яких має базуватись відновлення, і Україна вже працює над виконанням своїх зобов’язань. Прем’єр-міністр відзначив, що від конференції в Лондоні у червні цього року Україна очікує чіткого визначення ресурсів, завдяки яким буде відбуватися відновлення.
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«Основне відшкодування збитків має понести агресор. Для притягнення росії до відповідальності за злочини важливо напрацювати відповідні механізми міжнародного права. Ми розраховуємо, що разом із партнерами ми чітко зафіксуємо положення про те, завдяки яким ресурсам має відбуватися довгострокове відновлення», — сказав Шмигаль.
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Зокрема Україна пропонує 4 основних джерела фінансування Плану відновлення:
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- конфісковані російські кошти в Україні та світі
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- кошти міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій
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- безпосередньо кошти з державного бюджету України
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- кошти донорів та приватного сектору.
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Шмигаль наголосив, що стати частиною відновлення України сьогодні — це найпотужніша інвестиція в майбутнє.
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс зі свого боку зазначив, що в Лондоні продовжиться робота над рішеннями, які були ухвалені в Лугано.
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«Я вважаю, що нам потрібен компас, за яким би ми слідували навіть у такі темні часи, як ми зараз переживаємо. Декларація Лугано служить саме таким компасом», — сказав Кассіс.
Міністр з питань бізнесу та енергетики Грант Шаппс висловив впевненість, що Велика Британія впорається з викликом мобілізації підтримки України з усього світу.