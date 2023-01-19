Украина ожидает на конференции в Лондоне четкого определения ресурсов для восстановления

Шмыгаль напомнил, что в Лугано Украина представила проект Плана восстановления. Также были утверждены принципы, на которых должно базироваться восстановление, и Украина уже работает над выполнением своих обязательств. Премьер-министр отметил, что от конференции в Лондоне в июне этого года Украина ожидает четкого определения ресурсов, благодаря которым будет происходить восстановление.

Цитата

«Основное возмещение ущерба должен понести агрессор. Для привлечения россии к ответственности за преступления важно наработать соответствующие механизмы международного права. Мы рассчитываем, что вместе с партнерами мы четко зафиксируем положение о том, благодаря каким ресурсам должно происходить долгосрочное восстановление», — сказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В июне в Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины

В частности Украина предлагает 4 основных источника финансирования Плана восстановления:



конфискованные российские средства в Украине и мире



средства международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций



непосредственно средства из государственного бюджета Украины



средства доноров и частного сектора.



Шмыгаль подчеркнул, что стать частью восстановления Украины сегодня — это самая мощная инвестиция в будущее.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис со своей стороны отметил, что в Лондоне продолжится работа над решениями, которые были приняты в Лугано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сумма на восстановление Украины достигла около 110 млрд грн

«Я считаю, что нам нужен компас, по которому бы мы следовали даже в такие темные времена, как мы сейчас переживаем. Декларация Лугано служит именно таким компасом», — сказал Кассис.

Министр по вопросам бизнеса и энергетики Грант Шаппс выразил уверенность, что Великобритания справится с вызовом мобилизации поддержки Украины со всего мира.