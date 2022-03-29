Україна найближчі два тижні буде продовжувати переговори з рф - делегат

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“Ми найближчі 2 тижні будемо продовжувати переговори з російською федерацією, але ми вже почали консультації з усіма країнами-гарантами. Я думаю, що через два тижні уже буде можливість запросити країни-гаранти до участі у двосторонніх перемовинах. До цього часу повинне відбутись погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні”, - сказав Чалий.

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З його слів, якщо на найвищому політичному рівні будуть знайдені остаточні політичні домовленості, тоді буде готуватись багатостороння конференція, в якій приймуть уасть вищі посадові особи країн-гарантів і буде підписаний цей двосторонній договір.

Нагадаємо

У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною та рф.