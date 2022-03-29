Украина ближайшие две недели будет продолжать переговоры с рф - делегат

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“Мы ближайшие 2 недели будем продолжать переговоры с российской федерацией, но мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в двусторонних переговорах. К этому времени должно состояться согласование наиболее принципиальных разногласий на высшем политическом уровне”, - сказал Чалый.

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Детали

С его слов, если на высшем политическом уровне будут найдены окончательные политические договоренности, тогда будет готовиться многосторонняя конференция, в которой примут участие высшие должностные лица стран-гарантов и будет подписан этот двусторонний договор.

Напомним

В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф.