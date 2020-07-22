Україна на 10-му місці серед європейських країн за кількістю захворювань на COVID-19 - Ляшко

“Якщо ми подивимося, де ми знаходимося у світовій статистиці, то в Європі на 10-му місці, у світі ми на 36-му місці по кількості випадків коронавірусної хвороби. І наша кількість, вона не дотягує до світових, як наприклад, США — 4 млн, Бразилія — 2 млн, Індія — 1,2 млн. Ми з нашою густотою населення, з кількістю населення, ми серед європейських країн на 10-му місці без значного піку і колапсу у системі охорони здоров’я”, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 22 липня зафіксовано вже майже 61 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків значно зросла проти попередньої доби — до понад 800.