Украина на 10-м месте среди европейских стран по количеству заболеваний COVID-19 - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина по количеству заболеваний COVID-19 находится на 10-м месте среди европейских стран и на 36-м месте в мире. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
"Если мы посмотрим, где мы находимся в мировой статистике, то в Европе на 10-м месте, в мире мы на 36-м месте по количеству случаев коронавирусной болезни. И наше количество, оно не дотягивает до мировых, например, США - 4 млн, Бразилия - 2 млн, Индия - 1,2 млн. Мы с нашей плотностью населения, с населением, мы среди европейских стран на 10-м месте без значительного пика и коллапса в системе здравоохранения", - отметил Ляшко.
Напомним, в Украине по сосятонию на 8:35 22 июля зафиксировано уже почти 61 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущими сутками - до более 800.