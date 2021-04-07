Україна може перебувати на початку фази плато теперішньої хвилі COVID-19 – НАН

Цитата

“Протягом останнього тижня продовжувалося зростання показників епідемічної динаміки, оновилися рекорди реєстрації нових і летальних випадків. Разом з тим, темпи поширення зменшуються вже протягом двох тижнів. Зростає частка давніх випадків у щоденно оприлюднюваних даних”, — йдеться в повідомленні.

В НАН пояснюють, що це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що випливають з офіційної статистики.

Деталі

“На користь цього твердження свідчать такі дані: пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів; кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на „плато“; абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися; динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою із кількістю нових випадків, поданих на дату проведення тестування. Тому ймовірно, що Україна зараз перебуває на початку фази плато, що є дуже непевним станом і може тривати кілька тижнів (за досвідом подолання осінньої хвилі)”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється,що дані офіційної статистики суттєво залежатимуть від затримок внесення й обробки статистичної інформації. Летальність суттєво залежить від наповненості та забезпеченості лікарень, тому є дуже складно прогнозованою.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 квітня, — 15,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу — майже 5,6 тисячі. Антирекорд за летальними випадками за добу — 481.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин працює в Україні ефективно і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.



Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.