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Украина может находиться в начале фазы плато нынешней волны COVID-19 - НАН

Украина может находиться в начале фазы плато нынешней волны COVID-19 - НАН

Киев  •  УНН

 • 12853 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина может сейчас находиться в начале фазы плато нынешней волны COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук.

Цитата

“В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. Вместе с тем, темпы распространения уменьшаются уже две недели. Растет доля давних случаев в ежедневно публикуемых данных”, — говорится в сообщении.

В НАН объясняют, что это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, что вытекают из официальной статистики.

Детали

“В пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные: пройден максимум позитивности ПЦР-тестов; количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на „плато“; абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться; динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования. Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень нестабильным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что данные официальной статистики будут существенно зависеть от задержек внесения и обработки статистической информации. Летальность существенно зависит от наполненности и обеспеченности больниц, поэтому очень сложно прогнозируема.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, — 15,4 тысяч, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки — почти 5,6 тысячи. Антирекорд по летальным исходом за сутки — 481.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин работает в Украине эффективно и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Украинские Национальные Новости

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