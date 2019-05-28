Україна може отримати транш від МВФ в кінці літа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Україна може отримати транш від МВФ в кінці літа. Про це повідомив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Після формування уряду або після парламентських. Транш важливий, але він більш важливий для Національного банку, він поповнює золотовалютні резерви. Зараз важливо, щоб уряд виконував свої зобов'язання як внутрішні, так і зовнішні. Ми досить детально проговорили всі елементи співпраці", - відповів Данилюк на питання щодо наступного траншу.
На уточнююче питання журналіста, коли саме Україна зможе отримати транш від МВФ, Данилюк відповів: "Кінець літа десь".
Раніше Данилюк заявив, що з новою Радою Україна зможе швидше отримати допомогу МВФ.
Як повідомляв УНН, МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду.