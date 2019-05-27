З новою Радою Україна зможе швидше отримати допомогу МВФ - Данилюк

"Для того, щоб отримати транш (МВФ – ред.), потрібно виконати декілька умов. Наразі не всі умови для отримання траншу виконані. Наприклад, не прийнято закон, що повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це є принциповим питанням для МВФ, тому що для попередніх програм ця умова була виконана, кримінальна відповідальність була впроваджена, а після того, як Україна отримала гроші, відповідний закон був скасований. Це не просто невиконання умов – це шулерство зі сторони попереднього президента і пов’язаних осіб", - сказав Данилюк.

Він пояснив, що, у будь-якому разі, отримання траншу залежало від виконання умов, але їх частина так і не була виконана.

"Зараз, після того, як було прийняте рішення про розпуск Верховної Ради, це скоріше за все означає, що нова програма і пов’язані з нею виплати будуть вже після формування нового уряду. Це навіть не стільки пов’язано з ВР і її розпуском, а з тим, що ця Рада була в принципі не готова зараз приймати рішення", - зазначив співрозмовник.

На думку екс-міністра, в обох випадках - були б дострокові вибори, чи ні - деякі умови старої програми не були б виконані. Наразі, зауважив він, Президент пришвидшив процеси, які дозволяють новій Раді прийти раніше і сформувати новий порядок денний, зокрема щодо виконання міжнародних зобов’язань – в такому разі є перспектива отримати допомогу МВФ раніше, ніж це могло б бути без розпуску ВР.

"Нинішня Рада не спроможна приймати рішень, тож я думаю, ніяких серйозних рішень ми б не отримали до виборів у жовтні. Вони просто не прийняли б необхідні (для отримання траншу МВФ – ред.) закони. Тоді не було б траншу... Я не виключаю того, що Україна і за новою програмою отримає транш швидше, ніж за існуючою, через те, що Рада була недієздатна", - сказав Данилюк.

Раніше УНН повідомляв, що МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду.