Україна майстерно використовує HIMARS на полі бою - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Зараз спостерігається повна та абсолютна відсутність прогресу у російських окупантів на полі бою, а Україна майстерно використовує HIMARS. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу, де оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 775 млн дол., пише УНН.
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"Прямо зараз я б сказав, що ви спостерігаєте повну та абсолютну відсутність прогресу у росіян на полі бою", - сказав чиновник Пентагону, додавши, що українські сили використовують Javelins і HIMARS дуже ефективно.
"Ми бачимо, як Україна майстерно використовує HIMARS на полі бою. Ця здатність вести вогонь на далекі дистанції змінила – справді змінила динаміку на полі бою. Тому ми хочемо переконатись, що Україна має стабільний потік боєприпасів для задоволення потреб, і це те, що ми робимо цим пакетом", - зазначив він.
Так, з його слів, "ми надаємо додаткові боєприпаси для системи HIMARS".
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Так, напередодні у Пентагоні оголосили, а президент США Джо Байден погодив і "делегував Державному секретарю повноваження... спрямовувати до 775 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні".
За новий пакет допомоги Байдену уже подякував Президент України Володимир Зеленський.
"Високо ціную надання чергового пакету американської військової допомоги на 775 млн дол. Дякую Джо Байдену за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!" - зазначив Президент у Twitter.