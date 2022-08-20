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Украина мастерски использует HIMARS на поле боя - Пентагон

Киев • УНН

 • 178245 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сейчас наблюдается полное и абсолютное отсутствие прогресса у российских оккупантов на поле боя, а Украина искусно использует HIMARS. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга, где объявили о новом пакете военной помощи Украине на 775 млн долл., пишет УНН.

Украина мастерски использует HIMARS на поле боя - Пентагон

Цитата

"Прямо сейчас я бы сказал, что вы наблюдаете полное и абсолютное отсутствие прогресса у россиян на поле боя", - сказал чиновник Пентагона, добавив, что украинские силы используют Javelins и HIMARS очень эффективно.

"Мы видим, как Украина мастерски использует HIMARS на поле боя. Эта способность вести огонь на дальние дистанции изменила – действительно изменила динамику на поле боя. Поэтому мы хотим убедиться, что Украина имеет стабильный поток боеприпасов для удовлетворения потребностей, и это то, что мы делаем этим пакетом", – отметил он.

Так, по его словам, "мы предоставляем дополнительные боеприпасы для системы HIMARS".

Детали

Так, накануне в Пентагоне объявили, а президент США Джо Байден согласовал и "делегировал Государственному секретарю полномочия... направить до 775 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для оказания помощи Украине".

За новый пакет помощи Байдена уже поблагодарил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на 775 млн долл. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!" - отметил Президент в Twitter.

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