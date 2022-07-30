Україна має всі дані щодо особи окупанта, який катував українського військового - Омбудсмен

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“Я подивився це відео. Не раджу його дивитись. Як тільки це відео зʼявилось у публічному доступі, у юридичному сенсі автоматично було відкрито кримінальне провадження… Ми зараз знаємо абсолютно все про цю людину. Насамперед, завдяки людям, які встановили, знайшли інформацію. У нас є абсолютно все про нього, і навіть про його родичів”, – сказав Лубінець.

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За словами Омбудсмена, Україна вже направила запити щодо цього інциденту до міжнародних партнерів, які ініціювали відповідні процеси зі свого боку. Зокрема, якщо ця особа виїде з країни, її затримають і передадуть Україні.

Лубінець додав, що ініційовані процеси міжнародними партнерами призведуть до максимально швидкої процедури судового розгляду та засудження окупанта в українському суді.

Омбудсмен впевнений, що це стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу який розгляне всі юридичні аспекти початку військовий дій війни рф проти України. Це інцидент стане один з доказів.

Нагадаємо

У мережі з'явилось відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил рф катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних Сил. БУло відкрито провадження.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Україна помститься за кожного.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки", потім "поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій", а згодом "вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".