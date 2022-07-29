Відео катування українського військовополоненого росіянами: відкрито провадження

Цитата

«... розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). До ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому відображено, як особи у формі військовослужбовців збройних сил рф катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних Сил України. Вживаються заходи для встановлення всіх обставин вчиненого», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що жорстоке поводження з військовополоненими, їх катування, у тому числі фізичне калічення, є грубим порушенням статті 13 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року.

«Всі факти жорстокого поводження із військовослужбовцями Збройних Сил України документуються українськими правоохоронцями для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що російські військові, підозрювані у катуваннях українських полонених, будуть ідентифіковані та покарані.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".

"Зазвичай росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради, наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе", - зазначила вона.