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Видео пытки украинского военнопленного россиянами: открыто производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. По результатам обработки видео, на котором отражено, как лица в форме военнослужащих вооруженных сил россии пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил Украины возбуждено уголовное производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«... возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором отражено, как лица в форме военнослужащих вооруженных сил россии пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что жестокое обращение с военнопленными, их пытки, в том числе физическое увечье, являются грубым нарушением статьи 13 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года.

«Все факты жестокого обращения с военнослужащими Вооруженных Сил Украины документируются украинскими правоохранителями для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что российские военные, подозреваемые в пытках украинских пленных, будут идентифицированы и наказаны.

Координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".

"Обычно россия качает тему пленных перед важными событиями на фронте или переговорами. Вспомните все парады, например. Таким образом она повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствителен", - отметила она.

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