У Украины есть все данные о личности оккупанта, пытавшего украинского военного - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина собрала всю необходимую информацию о российском оккупанте, нанесшем увечия украинскому военнопленному, а также о его родственниках. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
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“Я посмотрел это видео. Не советую его смотреть. Как только это видео появилось в публичном доступе, в юридическом смысле автоматически было открыто уголовное производство… Мы сейчас знаем абсолютно все об этом человеке. В первую очередь, благодаря установившим людям нашли информацию. У нас есть абсолютно все о нем, и даже о его родственниках”, – сказал Лубинец.
Детали
По словам Омбудсмена, Украина уже направила запросы по этому инциденту к международным партнерам, которые инициировали соответствующие процессы со своей стороны. В частности, если этот человек уедет из страны, его задержат и передадут Украине.
Лубинец добавил, что инициированные процессы международными партнерами приведут к максимально быстрой процедуре судебного разбирательства и осуждению оккупанта в украинском суде.
Омбудсмен уверен, что это станет составной частью будущего международного уголовного трибунала, который рассмотрит все юридические аспекты начала военных действий войны рф против Украины. Этот инцидент станет одним из доказательств.
Напомним
В сети появилось видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил рф пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил. Было открыто производство.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что зверства россиян, что они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Украина отомстит за каждого.
Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры", потом "распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий", а позже "они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Оленовке Донецкой области".