Ми помстимося за кожного: Залужний про знущання росіян над військовополоненими

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"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима", - написав Залужний.

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У той же час Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "на відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права".

"Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - резюмував він.

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Раніше

Днями у мережі з'явилось відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил рф катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних Сил.

Також 29 липня стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.