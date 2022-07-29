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Ми помстимося за кожного: Залужний про знущання росіян над військовополоненими

Ми помстимося за кожного: Залужний про знущання росіян над військовополоненими

Київ • УНН

 • 213505 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного. Про це написав у Telegram Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.

Цитата

"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.
Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима", - написав Залужний.

Додамо

У той же час Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "на відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права".

"Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відео катування українського військовополоненого росіянами: відкрито провадження

Раніше

Днями у мережі з'явилось відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил рф катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних Сил.

Також 29 липня стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

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