Мы отомстим за каждого: Залужный об издевательствах россиян над военнопленными

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"Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного побратима", - написал Залужный.

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В то же время Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "в отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права".

"В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют сроков давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - резюмировал он.

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Ранее

На днях в сети появилось видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил рф пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил.

Также 29 июля стало известно, что в результате обстрела российскими оккупантами колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.