Україна має вдвічі більше дороговартісного урану, ніж США — Г.Лисиченко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У видобуванні уранової руди Україна має низку технологічних та економічних переваг, що дозволяють нам сьогодні вільно конкурувати з видобувними підприємствами інших країн. Про це в інтерв’ю УНН розповів член-кореспондент НАН України за спеціальністю "ядерна енергетика", директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.
Так, за словами Г.Лисиченка, одним з найважливіших економічних показників при видобуванні уранової руди є собівартість технологічних процесів. Якщо взяти до уваги всі чинники, що становлять кінцеву вартість видобутої уранової руди, то, порівняно із США, Україна має у два рази більше урану вартістю 40-80 доларів.
“Так, одним з найважливіших економічних показників при видобуванні уранової руди якраз є собівартість технологічних процесів видобування цих руд. Під час оцінювання якості уранових руд враховують не тільки вміст урану в них і легкість його вилучення за допомогою технологічних процесів, а й наявність супутніх корисних елементів, які можливо отримати під час видобутку урану. Так от, більшість українських родовищ за вмістом урану відносять до бідних руд, проте наявні технологічні процеси та відносно дешева робоча сила, розташування родовищ поблизу переробних підприємств, що забезпечує незначні транспортні витрати, дозволяє нам конкурувати з видобувними підприємствами інших країн. Якщо руди коштують близько 40–80 доларів за кілограм (уже виробленої руди), то у нас за оцінками МАГАТЕ, таких розвіданих запасів із собівартістю 40–80 доларів за кілограм приблизно 131 тис. тонн, а наприклад, у США — десь 62 тис. тонн”, — розповів він.
Нагадаємо як повідомляв УНН, Україна сама забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод.