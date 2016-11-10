Украина имеет вдвое больше дорогостоящего урана, чем США - Г.Лисиченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В добыче урановой руды Украина имеет ряд технологических и экономических преимуществ, позволяющих нам сегодня свободно конкурировать с добывающими предприятиями других стран. Об этом в интервью УНН рассказал член-корреспондент НАН Украины по специальности "ядерная энергетика", директор ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгий Лисиченко.
Так, по словам Г.Лисиченко, одним из важнейших экономических показателей при добыче урановой руды является себестоимость технологических процессов. Если взять во внимание все факторы, составляющие конечную стоимость добытой урановой руды, то, по сравнению с США, Украина имеет в два раза больше урана стоимостью 40-80 долларов.
“Так, одним из важнейших экономических показателей при добыче урановой руды как раз есть себестоимость технологических процессов добычи этих руд. Во время оценивания качества урановых руд учитывают не только содержание урана в них и легкость извлечения с помощью технологических процессов, но и наличие сопутствующих полезных элементов, которые возможно получить во время добычи урана. Так вот, большинство украинских месторождений по содержанию урана относят к бедным рудам, однако имеющиеся технологические процессы и относительно дешевая рабочая сила, расположение месторождений вблизи перерабатывающих предприятий, что обеспечивает незначительные транспортные расходы, позволяет нам конкурировать с добывающими предприятиями других стран. Если руды стоят около 40-80 долларов за килограмм (уже выработанной руды), то у нас по оценкам МАГАТЭ, таких разведанных запасов с себестоимостью 40-80 долларов за килограмм примерно 131 тыс. тонн, а например, в США — около 62 тысяч. тонн”, — рассказал он.
Напомним как сообщал УНН, Украина сама будет обеспечивать себя урановым концентратом и будет строить завод.