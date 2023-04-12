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Україна хоче встановити в Індії монумент видатному філософу Григорію Сковороді

Україна хоче встановити в Індії монумент видатному філософу Григорію Сковороді

Київ • УНН

 • 1025985 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що Україна хоче встановити в Індії монумент видатному філософу Григорію Сковороді. Про це Джапарова повідомила, підбиваючи підсумки візиту в Індію.

Деталі

"Завершився мій дводенний візит до Індії - дуже особливої для мене країни, яка народила безліч мудреців, духовних вчителів та наставників.

Цей візит є свідченням дедалі більше уваги української дипломатії на чолі із Дмитром Кулебою зміцненню відносин із країнами Глобального Півдня", - написала Джапарова.

За її словами, на сьогодні Індія вже випереджає КНР за кількістю населення та відіграє важливу роль як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і у світі в цілому. Ця роль особливо помітна на фоні головування у G20, в заходах яких необхідне українське питання та дискусія щодо наслідків російської війни для світової економіки.

Цитата

"Намітили співпрацю за напрямі публічної дипломатії, зокрема, появу «Української книжкової полички» в національній бібліотеці нью-Делі та українських аудіогідів в провідних музеях Індії. Також хочемо встановити монумент видатному українському філософу та просвітнку Григорію Сковорді з нагоди 300 річного ювілею з дня народження", - повідомила Джапарова.

Крім того вона подякувала за гуманітарну допомогу, яку уряд Індії та індійський бізнес надають Україні.

"Розраховуємо на продовження, особливо в контексті розмінування та після воєнної розбудови нашої держави", - резюмувала Джапарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заступник голови МЗС України збирається шукати допомоги в Індії - ЗМІ

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