Україна хоче встановити в Індії монумент видатному філософу Григорію Сковороді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що Україна хоче встановити в Індії монумент видатному філософу Григорію Сковороді. Про це Джапарова повідомила, підбиваючи підсумки візиту в Індію.
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"Завершився мій дводенний візит до Індії - дуже особливої для мене країни, яка народила безліч мудреців, духовних вчителів та наставників.
Цей візит є свідченням дедалі більше уваги української дипломатії на чолі із Дмитром Кулебою зміцненню відносин із країнами Глобального Півдня", - написала Джапарова.
За її словами, на сьогодні Індія вже випереджає КНР за кількістю населення та відіграє важливу роль як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і у світі в цілому. Ця роль особливо помітна на фоні головування у G20, в заходах яких необхідне українське питання та дискусія щодо наслідків російської війни для світової економіки.
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"Намітили співпрацю за напрямі публічної дипломатії, зокрема, появу «Української книжкової полички» в національній бібліотеці нью-Делі та українських аудіогідів в провідних музеях Індії. Також хочемо встановити монумент видатному українському філософу та просвітнку Григорію Сковорді з нагоди 300 річного ювілею з дня народження", - повідомила Джапарова.
Крім того вона подякувала за гуманітарну допомогу, яку уряд Індії та індійський бізнес надають Україні.
"Розраховуємо на продовження, особливо в контексті розмінування та після воєнної розбудови нашої держави", - резюмувала Джапарова.
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