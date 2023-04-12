Украина хочет установить в Индии монумент выдающемуся философу Григорию Сковороде
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Украина хочет установить в Индии монумент выдающемуся философу Григорию Сковороде. Об этом Джапарова сообщила, подводя итоги визита в Индию.
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"Завершился мой двухдневный визит в Индию - очень особенную для меня страну, которая породила множество мудрецов, духовных учителей и наставников.
Этот визит является свидетельством все большего внимания украинской дипломатии во главе с Дмитрием Кулебой укреплению отношений со странами Глобального Юга", - написала Джапарова.
По ее словам, на сегодня Индия уже опережает КНР по численности населения и играет важную роль как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Эта роль особенно заметна на фоне председательства в G20, в мероприятиях которых необходим украинский вопрос и дискуссия о последствиях российской войны для мировой экономики.
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"Наметили сотрудничество в направлении публичной дипломатии, в частности, появление "Украинской книжной полки" в национальной библиотеке нью-Дели и украинских аудиогидов в ведущих музеях Индии. Также хотим установить монумент выдающемуся украинскому философу и просветителю Григорию Сковорде по случаю 300-летнего юбилея со дня рождения", - сообщила Джапарова.
Кроме того она поблагодарила за гуманитарную помощь, которую правительство Индии и индийский бизнес предоставляют Украине.
"Рассчитываем на продолжение, особенно в контексте разминирования и после военного развития нашего государства", - резюмировала Джапарова.
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