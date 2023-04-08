Заступник голови МЗС України збирається шукати допомоги в Індії - ЗМІ

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"У межах першого такого візиту з початку російсько-української війни у лютому минулого року уряд проведе переговори наступного тижня з українським високопосадовцем, який, ймовірно, запросить прем'єр-міністра Нарендру Моді відвідати Київ.

Дипломатичні джерела повідомили, що остаточні домовленості все ще обговорюються, але підтвердили, що Еміне Джапарова, перший заступник міністра закордонних справ, як очікується, прибуде до Делі у понеділок та проведе міжміністерський діалог, а також поспілкується зі ЗМІ та аналітичними центрами у столиці з метою заручитися підтримкою України в Індії", - пише газета.

Деталі

Видання вказує, що Україна зробила запит від Індії на додаткову гуманітарну допомогу, "включаючи фармацевтичні препарати, медичне обладнання та енергетичне обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни", і "очікується, що обидві сторони обговорять надання такої підтримки".

За словами джерел, Джапарова у контексті обговорення «формули миру з 10 пунктів» Президента України Володимира Зеленського під час своїх переговорів закличе Індію додати свій «вирішальний глобальний голос» до досягнення консенсусу на її користь. Повідомляється, що в бесіді Зеленського з Моді у грудні 2022 року президент України запросив Індію стати одним із «гарантів безпеки» майбутнього мирного процесу. "Українська високопосадовиця тепер закличе Індію направити «рішучий сигнал про мир» безпосередньо президентові росії володимиру путіну, який має відвідати Індію на початку липня для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та знову запрошений на G20 саміт у вересні", - пише газета.

Окрім того, як повідомляється, "Україна зацікавлена в отриманні запрошення для участі у зустрічах G20, які проходять під головуванням Індії, а також у запрошенні Зеленського виступити перед лідерами G20 під час саміту, як він був запрошений під час минулорічної G20 в Індонезії".

Цитата

"Як світовий лідер та вирішальний голос Індія має бути за столом переговорів, щоб обговорити можливість миру в Україні. Ми також сподіваємося, що нам буде дозволено взяти участь у поточних зустрічах G20 і що президент донесе наше послання на саміті", - повідомили джерела, підтвердивши, що Джапарова передасть Моді запрошення відвідати Київ за першої нагоди.

Доповнення

Візит Джапарової відбудеться менш як за місяць до візиту міністра закордонних справ росії сергія лаврова на зустріч міністрів закордонних справ ШОС.

Минулого року українські офіційні особи висловили своє розчарування тим, що Індія не зайняла більш активної та підтримуючої позиції щодо війни. Індія утрималася від усіх голосувань в ООН, критикуючих російське вторгнення в Україну, і, попри заклики зменшити залежність від росії, збільшила споживання російської нафти більш ніж у 20 разів, імпортуючи близько 1,43 млн барелів на добу минулого місяця, за даними видання.

Виступаючи минулого тижня в інтерв'ю CNN, пані Джапарова сказала, маючи на увазі недавній візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до москви, що Україна прагне «паритету» і що всі країни, які взаємодіють із росією, також мають зміцнювати свої зв'язки з Україною.