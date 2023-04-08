Замглавы МИД Украины собирается искать помощи у Индии - СМИ

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"В рамках первого такого визита с начала российско-украинской войны в феврале прошлого года правительство проведет переговоры на следующей неделе с украинским высокопоставленным представителем правительства, который, вероятно, пригласит премьер-министра Нарендру Моди посетить Киев.

Дипломатические источники сообщили, что окончательные договоренности все еще обсуждаются, но подтвердили, что Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел, как ожидается, прибудет в Дели в понедельник и проведет межминистерский диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице с целью заручиться поддержкой Украины в Индии", - пишет газета.

Детали

Издание указывает, что Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, "включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и энергетическое оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны", и "ожидается, что обе стороны обсудят предоставление такой поддержки".

По словам источников, Джапарова в контексте обсуждения «формулы мира из 10 пунктов» Президента Украины Владимира Зеленского во время своих переговоров призовет Индию добавить свой «решающий глобальный голос» к достижению консенсуса в ее пользу. Сообщается, что в беседе Зеленского с Моди в декабре 2022 года президент Украины пригласил Индию стать одним из «гарантов безопасности» будущего мирного процесса. "Украинский чиновник теперь призовет Индию направить «решительный сигнал о мире» непосредственно президенту россии владимиру путину, который должен посетить Индию в начале июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и снова приглашен на саммит G20 в сентябре", - пишет газета.

Кроме того, как сообщается, "Украина заинтересована в получении приглашения для участия во встречах G20, которые проходят под председательством Индии, а также в приглашении Зеленского выступить перед лидерами G20 во время саммита, как он был приглашен во время прошлогодней G20 в Индонезии".

Цитата

"Как мировой лидер и решающий голос Индия должна быть за столом переговоров, чтобы обсудить возможность мира в Украине. Мы также надеемся, что нам будет разрешено принять участие в текущих встречах G20 и что президент донесет наше послание на саммите", - сообщили источники, подтвердив, что Джапарова передаст Моди приглашение посетить Киев при первой возможности.

Дополнение

Визит Джапаровой состоится менее чем за месяц до визита министра иностранных дел россии сергея лаврова на встречу министров иностранных дел ШОС.

В прошлом году украинские официальные лица выразили свое разочарование тем, что Индия не заняла более активную и поддерживающую позицию в отношении войны. Индия воздержалась от всех голосований в ООН, критикующих российское вторжение в Украину, и, несмотря на призывы уменьшить зависимость от россии, увеличила потребление российской нефти более чем в 20 раз, импортируя около 1,43 млн баррелей в сутки в прошлом месяце, по данным издания.

Выступая на прошлой неделе в интервью CNN, г-жа Джапарова сказала, имея в виду недавний визит главы Китая Си Цзиньпина в москву, что Украина стремится «к паритету» и что все страны, которые взаимодействуют с россией, также должны укреплять свои связи с Украиной.