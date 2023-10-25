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Україна і росія продовжують вести прямі переговори з гуманітарних питань - WP

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Київ не афішує факт ведення переговорів з москвою, проте доводиться домовлятися, щодо кількох основних гуманітарних питань. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, пише УНН.

Україна і росія продовжують вести прямі переговори з гуманітарних питань - WP

Цитата

«Вони – вороги, але якщо говорити про переговорний процес, то цей конфлікт інтересів потрібно подолати», – сказав Дмитро Усов, співробітник української військової розвідки, який очолює координаційний центр, що курує переговори про обмін полоненими.

«Ми розуміємо, що щоб не сталося, які б у нас зараз не були стосунки, ми як українці зацікавлені у поверненні наших захисників, і якщо ми відкидаємо всі канали зв’язку, ми цього зробити не зможемо», - додав він.

Деталі

Україна змушена говорити з рф, незважаючи на їх численні терористичні злочини. Загалом доводиться домовлятися про кілька основних гуманітарних питань. Про обмін військовополоненими та тілами загиблих солдатів, прохід суден із чорноморських портів України та повернення українських дітей з росії.

У деяких випадках сторони звертаються до посередників, зокрема Туреччину, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ватикан і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Але більша частина воєнного обміну здійснюється безпосередньо окремими представниками, у тому числі під час жорстких і неприємних особистих зустрічей на українсько-російському кордоні, йдеться в повідомленні.

Доповнення

Женевські конвенції передбачають обмін військовополоненими після закінчення бойових дій, але в коментарі WP Усов сказав, що Україна прагне якнайшвидше повернути своїх полонених, оскільки задокументовані ООН докази підтверджують, що росія піддає захисників України систематичним тортурам.

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