Украина и россия продолжают вести прямые переговоры по гуманитарным вопросам - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киев не афиширует факт ведения переговоров с москвой, однако приходится договариваться, по нескольким основным гуманитарным вопросам. Об этом говорится в материале The Washington Post, пишет УНН.
Цитата
«Они – враги, но если говорить о переговорном процессе, то этот конфликт интересов нужно преодолеть», – сказал Дмитрий Усов, сотрудник украинской военной разведки, возглавляющий координационный центр, курирующий переговоры об обмене пленными.
«Мы понимаем, что чтобы не произошло, какие бы у нас сейчас не были отношения, мы как украинцы заинтересованы в возвращении наших защитников, и если мы отбрасываем все каналы связи, мы этого сделать не сможем», - добавил он.
Детали
Украина вынуждена говорить с рф, несмотря на их многочисленные террористические преступления. В общем приходится договариваться о нескольких основных гуманитарных вопросах. Об обмене военнопленными и телами погибших солдат, проходе судов из черноморских портов Украины и возвращении украинских детей из россии.
В некоторых случаях стороны обращаются к посредникам, в частности Турции, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, Ватикану и Международному комитету Красного Креста. Но большая часть военного обмена осуществляется непосредственно отдельными представителями, в том числе во время жестких и неприятных личных встреч на украинско-российской границе, говорится в сообщении.
Дополнение
Женевские конвенции предусматривают обмен военнопленными после окончания боевых действий, но в комментарии WP Усов сказал, что Украина стремится как можно быстрее вернуть своих пленных, поскольку задокументированные ООН доказательства подтверждают, что россия подвергает защитников Украины систематическим пыткам.
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