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Україна і РФ домовились щодо принципу потенційних прямих поставок газу

Україна і РФ домовились щодо принципу потенційних прямих поставок газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У протоколі, підписаному напередодні Росією та Україною щодо газу, міститься принцип, за яким потенційно можуть здійснюватись прямі поставки газу. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Про прямі поставки (до України з РФ - ред.) - ми виключили цю позицію. Ви побачите в протоколі, якщо потенційно і здійснюватиметься - лише на базі ціни європейського хабу, але в рамках пакетних домовленостей, які ми досягли, прямої поставки нема - там лише написано принцип, на якому вони можуть бути здійснені", - зазначив міністр.

З його слів, для України також надзвичайно важливо, що в домовленості нема політичної ціни.

Нагадаємо, Україна і Російська Федерація домовились, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України у 2020 році становитиме 65 млрд куб. м, а у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Як раніше повідомляв УНН, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

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